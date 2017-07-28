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Фото: fb.com/Mirziyoyev

Президент: «Буду отдавать все силы служению народу»

Шавкат Мирзиёев поблагодарил соотечественников и мировых лидеров за поздравления с 60-летием.

Сегодня, 16:52   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил благодарность главам государств и правительств, зарубежным политическим и общественным деятелям, руководителям международных организаций, представителям махаллей и трудовых коллективов страны и соотечественникам за поздравления в связи с 60-летием. Об этом сообщило УзА.

Глава государства отметил, что поступившие в его адрес поздравления воспринимает как проявление уважения к народу Узбекистана.

«Хочу еще раз от всего сердца выразить свое уважение и любовь нашему трудолюбивому, мужественному и благородному народу», — отметил Президент.

Он заверил, что и впредь будет «отдавать все свои силы и энергию, знания и опыт служению во имя счастья и благополучия многонационального народа Узбекистана».

Текст: «Газета.uz»      3 721
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