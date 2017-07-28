Президент: «Буду отдавать все силы служению народу»

Фото: fb.com/Mirziyoyev
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил благодарность главам государств и правительств, зарубежным политическим и общественным деятелям, руководителям международных организаций, представителям махаллей и трудовых коллективов страны и соотечественникам за поздравления в связи с 60-летием. Об этом сообщило УзА.
Глава государства отметил, что поступившие в его адрес поздравления воспринимает как проявление уважения к народу Узбекистана.
«Хочу еще раз от всего сердца выразить свое уважение и любовь нашему трудолюбивому, мужественному и благородному народу», — отметил Президент.
Он заверил, что и впредь будет «отдавать все свои силы и энергию, знания и опыт служению во имя счастья и благополучия многонационального народа Узбекистана».
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