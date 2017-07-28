Узбекистан построит школу в Оше и подарит ее Кыргызстану

Узбекистан построит в Оше (Кыргызстан) общеобразовательную школу на 630 мест.

Правительства Узбекистана и Кыргызстана 28 июля в Бишкеке подписали соглашение о строительстве общеобразовательной школы в городе Оше.

Общеобразовательная школа на 630 ученических мест будет построена за счет средств узбекской стороны и безвозмездно передана в собственность Кыргызстану.



Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, документ подписали посол Узбекистана Комил Рашидов и министр образования и науки Кыргызстана Эльвира Сариева.

«В последнее время благодаря политической воле президентов Шавката Мирзиёева и Алмазбека Атамбаева узбекско-кыргызские отношения укрепляются по всему комплексу двухстороннего сотрудничества, в том числе по вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия», — отметил посол Узбекистана.

В сообщении МИД Узбекистана подчеркивается, что реализация проекта послужит укреплению исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений между братскими узбекским и кыргызским народами, а также развитию культурно-гуманитарного взаимодействия двух государств.