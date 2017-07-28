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Фото: tdpu.uz

В педвузах введут творческие беседы с абитуриентами

В педагогических вузах наряду со вступительными тестами планируется ввести творческие беседы с абитуриентами.

Сегодня, 09:46   Общество  

При приеме в педагогические высшие образовательные учреждения Узбекистана в будущем будут проводиться творческие беседы с абитуриентами по определению их профессиональной пригодности наряду со вступительными тестовыми испытаниями. Такое порядок будет внедряться поэтапно, говорится в постановлении Президента Шавката Мирзиёева от 27 июля «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием».

Для обеспечения потребностей регионов в педагогических кадрах планируется внедрить целевой прием на педагогические направления образования за счет увеличения доли квоты приема на основе государственных грантов.

С 2018/2019 учебного года в магистратуре педагогических вузов будет начата подготовки кадров по управлению образовательными учреждениями.

В постановлении содержится поручение подготовить предложения по повышению социального статуса педагогических кадров, осуществляющих деятельность в образовательных учреждениях, повышению авторитета педагогической деятельности в обществе и поднятию педагогов до уровня примера и образца для подражания молодежи.

Планируется внедрить порядок выделения льготных ипотечных и потребительских кредитов для приобретения жилья, автомобиля отечественного производства и хозяйственно-бытовых принадлежностей педагогическим кадрам, призерам различных смотров и конкурсов, ученики и студенты которых достигли высоких результатов на республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, выставках и соревнованиях.

Текст: «Газета.uz»      410
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