Для студентов введут упрощенную регистрацию по месту жительства

В Узбекистане будет внедрена «удобная и упрощенная» форма регистрации студентов, проживающих на арендованной жилплощади, а также у родственников и знакомых. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 27 июля «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием».

Министерству внутренних дел совместно с Министерством высшего и среднего специального образования поручено внедрить в практику упрощенную форму регистрации уже в двухмесячный срок.