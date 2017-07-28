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Фото: Галина Сапаева / «Газета.uz»

Для студентов введут упрощенную регистрацию по месту жительства

Для студентов введут «удобную и упрощенную» форму регистрации по месту жительства.

Сегодня, 09:19   Общество  

В Узбекистане будет внедрена «удобная и упрощенная» форма регистрации студентов, проживающих на арендованной жилплощади, а также у родственников и знакомых. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 27 июля «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием».

Министерству внутренних дел совместно с Министерством высшего и среднего специального образования поручено внедрить в практику упрощенную форму регистрации уже в двухмесячный срок.

Текст: «Газета.uz»      1 228
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