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Чирчик. Яндекс.Карты.

В Чирчике вновь откроется Педагогический институт

Квота приема в Чирчикский государственный пединститут определена в количестве 750 человек (на платно-контрактной основе).

Сегодня, 16:03   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июля подписал постановление об образовании Чирчикского государственного педагогического института (Ташкентская область). О планах возрождения вуза говорилось во время недавнего визита главы государства в столичную область.

Как отмечается в документе, в системе народного образования области сегодня действуют 1348 образовательных учреждений, включая 406 дошкольных учреждений, 871 общеобразовательных средних школ, 31 детская школа музыки и искусства, 19 центров «Баркамол авлод», 19 ДЮСШ и 2 дома «Мехрибонлик».

Открыть заново институт решено для удовлетворение потребностей региона в воспитателях и преподавателях, особенно по точным наукам и иностранным языкам, и подготовке педагогических кадров, уровень которых отвечает мировым стандартам.

В институте будут действовать факультеты истории, физико-математический, естественных наук, узбекского языка и литературы, иностранных языков, физической культуры, дошкольного и начального образования, а также педагогики.

Квота приема на 2017/2018 учебный год определена в количестве 750 человек, включая 515 — для обучения на узбекском языке и 235 — на русском языке (все на платно-контрактной основе).

Текст: «Газета.uz»      1 108
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