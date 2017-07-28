Бобир Исламов возглавил Госкомгеологии

Председателем Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам назначен Бобир Исламов.

Бобир Исламов назначен председателем Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Ранее Бобир Исламов работал первым заместителем председателя Госкомгеологии. Родился в 1984 году, окончил Ташкентский государственный технический университет магистром по геологии и разведке рудных и нерудных полезных ископаемых.

С 2002 по 2008 годы работал техником, техником-геологом на горнорудном предприятии «Апартак». В 2008—2010 годах работал на разных должностях в научно-практическом центре «Геология благородных и цветных металлов». В 2010—2015 годах — директор предприятия «Госгеолинформцентр», в 2015—2016 годах — директор Научно-исследовательского института минеральных ресурсов.