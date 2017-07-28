Президент назначил бизнес-омбудсмана

Уполномоченным по защите прав и интересов предпринимателей при Президенте стал Дилмурод Касимов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 28 июля назначил Уполномоченного при Президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Им стал Дилмурод Касимов, до этого работавший первым заместителем прокурора Самаркандской области.

Институт Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства был учрежден указом главы государства в мае. Цели создания этого института — «усиление гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждение необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, укрепление правовых механизмов неприкосновенности частной собственности, а также обеспечение принципа приоритета прав субъектов предпринимательства».