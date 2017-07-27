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Фото: mehnat.uz

Начата организованная отправка трудовых мигрантов в Россию

Министр занятости и трудовых отношений встретился с группой граждан, которые направляются для работы в Россию.

Сегодня, 10:32   Экономика  

Министр занятости и трудовых отношений Азиз Абдухакимов 26 июля встретился с гражданами Узбекистана, которые направляются для работы в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений.

В апреле во время государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву между двумя странами было подписано соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности в России.

Узбекистан кардинально меняет отношение к проблемам трудовых мигрантов и признает вклад, вносимый трудовыми мигрантами в экономику Узбекистана и в развитие той страны, где они работают. Правительство Узбекистана намерено впредь защищать их права и интересы, отметили в министерстве.

Начат организованный набор по разным специальностям, предлагаемым работодателями в России: водителей, строителей, наладчиков, токарей, швей и другим.

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции ведет переговоры с организациями и учреждениями РФ для более оперативного решения проблем трудовых мигрантов, легализации их деятельности и защиты их прав и интересов.

Прорабатывается вопрос открытия представительств агентства в России и Республике Корея. В Самарканде и Фергане появятся совместные центры по содействию трудовым мигрантам.

Текст: «Газета.uz»      3 505
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