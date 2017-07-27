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Фото: ПРООН

ПРООН приглашает фермеров обучиться технологии лазерной планировки поля

Фермеры могут обучиться технологии лазерной планировки поля, которая помогает сократить объем воды для полива не менее чем на 25%.

Сегодня, 17:20   Экономика  

1−6 августа в Чимбайском районе Каракалпакстана пройдет семинар, посвященный водосберегающей технологии лазерной планировки полей. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ПРООН.

К участию приглашены около 50 фермеров и представителей дехканских хозяйств из Чимбайского, Кегейлийского и Муйнакского районов. Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта Центра гидрометеорологической службы при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана и Программы развития ООН в Узбекистане «Обеспечение климатической устойчивости фермерских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых районах Узбекистана».

При традиционном способе полива земель из-за неровностей на полях большое количество оросительной воды расходуется нерационально, отмечают специалисты ПРООН. При этом впадины, неровности и ямки затапливаются, а возвышенности остаются практически сухими. Технология лазерной планировки поля при помощи автоматизированной системы позволяет добиться практически идеальной поверхности с погрешностью не более чем в 3 см.

Эта технология помогает сократить объем водных ресурсов при поливе не менее чем на 25% и повысить урожайность на 10% и более за счет равномерного увлажнения поливных участков. Кроме того, сокращаются время, энергетические и финансовые затраты на доставку поливной воды, облегчается труд фермеров.

Семинар разделен на два блока — теоретический пройдет в машинотракторном парке Чимбайского района, а практический — на полях фермерских хозяйств «Жуз басы» и «Алимбет Коль».

Специалисты разъяснят принцип работы технологии лазерного планирования полей, покажут, как правильно смонтировать лазерные комплекты и на наличие каких компонентов оборудования следует обратить внимание. Участники смогут самостоятельно подготовить и провести пуско-наладочные работы.

Желающие принять участие в полевом семинаре или получить информацию о практическом применении технологии могут обратиться к специалисту проекта Пулату Реймову. Телефон: (+99893) 501−03−66, почта: polat.reymov@undp.org.

Текст: «Газета.uz»      971
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