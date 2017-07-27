Заезд «Ташкент — Арал», организованный Discover Rally Tour, стартует 2 августа и продлится до 9 августа. За это время путешественники проедут 4000 км по Узбекистану, посетят десятки городов, достопримечательностей и таинственных мест, окутанных легендами, смогут попробовать известные на весь мир национальные блюда, которые готовят только в этих регионах республики. А самое главное — доедут до воды легендарного Аральского моря и станут участниками грандиозной вечеринки с DJ Petishka и Бахриддин Чустий на Айдаркуле.
Раллистов ждут мега-насыщенные 8 дней.
2 августа: Ташкент — Самарканд — Китабский перевал — Китабская широтная станция — Шахрисабз.
3 августа: Шахрисабз — Каньон Каптархона — Бухара.
4 августа: Бухара — Хива.
5 августа: Хива — Нукус, Хива — Аральское море.
6 августа: Аральское море — Муйнак — Нукус — Хива.
7 августа: Хива — Аяз-Кала — Бухара.
8 августа: Бухара — Мохихоса — Айдаркуль
9 августа: Айдаркуль — Ташкент
Стоит отметить высокий уровень организации заезда. Так, по всему маршруту участников будет сопровождать машина технической поддержки, путешественники будут останавливаться на ночевки в лучших гостиницах, посещаемых регионов, каждый участник будет застрахован, всех ждет отличный нетворкинг, тур будет освещаться в топовых СМИ.
Стоимость участия: 1 850 000 сумов.
Получить более подробную информацию и записаться на участие можно по телефонам: (+99890) 988−22−58, (+99871) 234−00−38, (+99871) 235−00−83.
Telegram: @discoverrallytour
Сайт: rally.uz
Facebook: fb.com/DiscoverRallyTour
«Газета.uz» — генеральный информационный спонсор ралли Discover Rally Tour.
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