4000 км в ралли через весь Узбекистан подарят массу интересных событий и помогут запомнить это лето надолго.

Заезд «Ташкент — Арал», организованный Discover Rally Tour, стартует 2 августа и продлится до 9 августа. За это время путешественники проедут 4000 км по Узбекистану, посетят десятки городов, достопримечательностей и таинственных мест, окутанных легендами, смогут попробовать известные на весь мир национальные блюда, которые готовят только в этих регионах республики. А самое главное — доедут до воды легендарного Аральского моря и станут участниками грандиозной вечеринки с DJ Petishka и Бахриддин Чустий на Айдаркуле.

Раллистов ждут мега-насыщенные 8 дней.

Маршрут

2 августа: Ташкент — Самарканд — Китабский перевал — Китабская широтная станция — Шахрисабз.

3 августа: Шахрисабз — Каньон Каптархона — Бухара.

4 августа: Бухара — Хива.

5 августа: Хива — Нукус, Хива — Аральское море.

6 августа: Аральское море — Муйнак — Нукус — Хива.

7 августа: Хива — Аяз-Кала — Бухара.

8 августа: Бухара — Мохихоса — Айдаркуль

9 августа: Айдаркуль — Ташкент

Программа путешествия

Посещение Аральского моря.

Гастрономический тур и шедевральный плов от Бахриддина Чустий.

Оpen air party на Айдаркуле с DJ Petishka.

Интереснейшие экскурсии.

Сюрприз у бассейна.

Приятные подарки от партнеров.

Квесты по всему маршруту.

Стоит отметить высокий уровень организации заезда. Так, по всему маршруту участников будет сопровождать машина технической поддержки, путешественники будут останавливаться на ночевки в лучших гостиницах, посещаемых регионов, каждый участник будет застрахован, всех ждет отличный нетворкинг, тур будет освещаться в топовых СМИ.

Стоимость участия: 1 850 000 сумов.

Получить более подробную информацию и записаться на участие можно по телефонам: (+99890) 988−22−58, (+99871) 234−00−38, (+99871) 235−00−83.

Telegram: @discoverrallytour

Сайт: rally.uz

Facebook: fb.com/DiscoverRallyTour

«Газета.uz» — генеральный информационный спонсор ралли Discover Rally Tour.

