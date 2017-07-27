Во всех регионах Узбекистана прошли поминальные мероприятия в память о Первом Президенте Исламе Каримове.

27 июля во всех регионах Узбекистана прошли поминальные мероприятия в память о Первом Президенте страны Исламе Каримове, сообщило УзА. В одном из них в Ташкенте принял участие Президент Шавкат Мирзиёев.

Почтить память Ислама Каримова собрались представители государственных органов, парламента, дипломатического корпуса и широкой общественности.

Первый Президент Узбекистана скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Эта дата установлена Днем памяти Первого Президента. 30 января будет праздноваться день рождения Ислама Каримова.

К осени в резиденции Оксарой в Ташкенте ожидается открытие Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова. Кроме того, на месте упокоения Ислама Каримова в Самарканде возводится мавзолей. В Ташкенте, Самарканде и Карши будут открыты памятники Первому Президенту.