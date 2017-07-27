Фото: Канал «Узбекистан 24»
Архивное фото.
27 июля во всех регионах Узбекистана прошли поминальные мероприятия в память о Первом Президенте страны Исламе Каримове, сообщило УзА. В одном из них в Ташкенте принял участие Президент Шавкат Мирзиёев.
Почтить память Ислама Каримова собрались представители государственных органов, парламента, дипломатического корпуса и широкой общественности.
Первый Президент Узбекистана скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Эта дата установлена Днем памяти Первого Президента. 30 января будет праздноваться день рождения Ислама Каримова.
К осени в резиденции Оксарой в Ташкенте ожидается открытие Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова. Кроме того, на месте упокоения Ислама Каримова в Самарканде возводится мавзолей. В Ташкенте, Самарканде и Карши будут открыты памятники Первому Президенту.
Сегодня, 17:00
Сегодня, 14:39