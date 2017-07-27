РУ O`Z ЎЗ
27 июля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Канал «Узбекистан 24»

Архивное фото.

Прошли поминальные мероприятия в память о Первом Президенте

Во всех регионах Узбекистана прошли поминальные мероприятия в память о Первом Президенте Исламе Каримове.

Сегодня, 22:46   Политика  

27 июля во всех регионах Узбекистана прошли поминальные мероприятия в память о Первом Президенте страны Исламе Каримове, сообщило УзА. В одном из них в Ташкенте принял участие Президент Шавкат Мирзиёев.

Почтить память Ислама Каримова собрались представители государственных органов, парламента, дипломатического корпуса и широкой общественности.

Первый Президент Узбекистана скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Эта дата установлена Днем памяти Первого Президента. 30 января будет праздноваться день рождения Ислама Каримова.

К осени в резиденции Оксарой в Ташкенте ожидается открытие Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова. Кроме того, на месте упокоения Ислама Каримова в Самарканде возводится мавзолей. В Ташкенте, Самарканде и Карши будут открыты памятники Первому Президенту.

Текст: «Газета.uz»      3 526
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 22:06

Первый прямой рейс НАК «Ташкент-Нью-Йорк» длился менее 12 часов

Сегодня, 21:02

Арестованное имущество будет продаваться только на онлайн-аукционах

Сегодня, 17:20

ПРООН обучит фермеров Каракалпакстана технологии лазерной планировки поля

Сегодня, 17:00

Роботы LG начали работу в крупнейшем аэропорту Южной Кореи

Сегодня, 16:51

МВД: законопроект не предусматривает продажу оружия для самообороны

Сегодня, 16:23

Узбекистан намерен улучшить место в рейтинге «Ведение бизнеса»

Сегодня, 14:39

Discover Rally Tour приглашает на заезд «Ташкент-Арал»

Сегодня, 13:34

Новый посол Узбекистана в Китае вручил МИД КНР копии верительных грамот

Популярное

Начата организованная отправка трудовых мигрантов в Россию

Памятники на кладбище «Домбрабад» повредили сломанные ветром деревья

Правительство разрешило продажу жилья в Ташкенте иногородним и иностранцам

Озодбек Назарбеков покинул пост директора «Ёшлар»