Роботы LG начали работу в крупнейшем аэропорту Южной Кореи

В то время как Южная Корея ведет подготовку к крупнейшему в истории страны зимнему спортивному мероприятию, компания LG Electronics сосредоточилась на усовершенствовании процесса автоматизации услуг в главном транзитном авиацентре мира — Международном аэропорту Инчхон. Компания LG ввела в эксплуатацию роботов-гидов и роботов-уборщиков, которые будут помогать посетителям этого отмеченного наградами корейского аэропорта. Робот-гид будет перемещаться по территории аэропорта, предоставляя информацию и помощь туристам, а робот-уборщик будет поддерживать безукоризненную чистоту полов.

Внедрив такие изобретения в одном из самых крупных и загруженных аэропортов в мире, LG будет предоставлять роботизированные услуги примерно 57 млн человек ежегодно. Официально роботов вводят в эксплуатацию в июле, но путешественники, часто посещающие этот аэропорт, могли заметить их еще в феврале, когда в аэропорту Инчхон началось бета-тестирование. Последние пять месяцев инженеры LG дорабатывали устройства и повышали их эффективность на основе полученных во время испытаний данных и опыта.

Благодаря платформе распознавания речи от LG робот-гид понимает четыре самых популярных в аэропорту языка: корейский, английский, китайский и японский — и может давать посетителям устные советы. Робот может подключаться к центральному серверу аэропорта и предоставлять информацию о времени посадки, расположении ресторанов, магазинов и многом другом. Быстро просканировав посадочный талон, робот-гид вовремя отведет опоздавшего или заблудившегося пассажира прямо к выходу на посадку.

Робот-уборщик, как и робот-пылесос LG HOM-BOT, умеет так же тщательно очищать поверхности, обладает функцией автономной навигации и избегает препятствий. Его можно использовать в рабочих и общественных помещениях. Этот робот определяет, в каких зонах нужно чаще всего проводить уборку, сохраняет их расположение в базе данных и вычисляет самые оптимальные маршруты к ним.

С внедрением роботов в аэропортах LG планирует развивать и расширять серийный выпуск роботов, как фактор развития в будущем. В настоящее время робототехника LG разделена на два сектора: для домашнего и коммерческого применения. Первая категория LG включает робот-пылесос HOM-BOT и новый Hub Robot, а вторая — роботов, специально разработанных для оказания услуг в таких общественных местах, как аэропорты, гостиницы и банки.

«Компания LG стремится продвигать и развивать свои роботизированные технологии: навигацию, распознавание речи, обработку естественного языка и, конечно, искусственный интеллект DeepThinQ, — заявил Дахюн Сонг (Song Dae-hyun), президент компании LG Home Appliance & Air Solutions Company. — Разработки и инновации такого рода приведут компанию LG в мир четвертой промышленной революции».

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