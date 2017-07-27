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Фото: Facebook

Сильный пожар произошел в Алмазарском районе

На территории строительного «Треста 12» в Алмазарском районе Ташкента горела цистерна с керосином.

Сегодня, 13:18   Общество  

27 июля около 11:00 на территории управления механизации строительного предприятия «Трест 12» по улице Байроктол, 102 в Алмазарском районе столицы произошел пожар, сообщили «Газете.uz» в ГУВД Ташкента.

«Возгорание произошло на предприятии „Трест 12“, а не на автозаправочной станции (как сообщил ряд СМИ — ред.). Загорелась цистерна с керосином. Для тушения пожара было привлечено восемь пожарных расчетов», — рассказал собеседник.

По его словам, пожар локализован, пострадавших и жертв нет. Причины возгорания устанавливаются.

Текст: «Газета.uz»      6 166
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