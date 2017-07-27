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Фото: ejderyalcin.com

Сборка турецких бронеавтомобилей может начаться в Узбекистане

Минобороны закупает в Турции 10 легкобронированных автомобилей. Стороны обсуждают их совместное производство в Узбекистане.

Сегодня, 10:55   Политика  

Министерство обороны Узбекистана прорабатывает вопрос закупки в Турции 10 легкобронированных автомобилей типа Ejder 4×4 (в переводе с турецкого — «дракон») производства компании Nurol. В июне такой автомобиль прошел успешные испытания в условиях Узбекистана, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Стороны также рассматривают вопросы создания совместного производства или предприятия по выпуску данных машин на территории Узбекистана с привлечением инвестиций турецкой стороны.

26 июля в Ташкенте прошли переговоры министра обороны Узбекистана Кабула Бердиева с министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли. На встрече отмечалось, что сотрудничество двух государств имеет важное значение и для обеспечения безопасности и устойчивого развития всего центральноазиатского региона.

Говорилось о возобновление практики предоставления грантовых средств на приобретение вооружения и военно-технического имущества.

Сообщается об организации в 2018 году обучения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана на 12 курсах подготовки в военных учебных заведениях и центрах Министерства обороны Турции.

Текст: «Газета.uz»      2 194
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