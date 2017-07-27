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27 июля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: НАК

Первый прямой рейс НАК «Ташкент-Нью-Йорк» длился менее 12 часов

Boeing 787 «Узбекистон хаво йуллари» выполнил первый в истории беспосадочный перелет из Ташкента в Нью-Йорк. Он длился 11 часов 48 минут.

Сегодня, 22:06   Экономика  

Самолет Boeing 787 Dreamliner Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» 27 июля совершил первый беспосадочный перелет из Ташкента в Нью-Йорк.

«Лайнер мечты» с 237 пассажирами на борту совершил посадку в международном аэропорту Джона Кеннеди в 12:15 (21:15 по ташкентскому времени). Полет длился 11 часов 48 минут.

По данным пресс-службы НАК, лайнером управлял экипаж в составе заместителя директора летного комплекса Сергея Кима, главного штурмана авиакомпании Станислава Гурфинкеля, командира летного отряда Boeing 787 Асаджона Турсунова и вторых пилотов Рустама Курганова и Олимжона Узакова.

Из Нью-Йорка в Ташкент самолет будут пилотировать командир воздушного судна Павел Моргачев, пилот-инструктор летного отряда Boeing 787 Алексей Маркин и второй пилот Улугбек Ишмухамедов.

28 июля в столичном аэропорту состоится торжественная встреча обратного рейса.

Расписание

Прямые полеты «Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент» будут выполняться по четвергам (обратный рейс прибывает в пятницу).

НY 101
Ташкент 8:40 — Нью-Йорк 12:30
Длительность полета — 12:50

НY 102
Нью-Йорк 15:00 — Ташкент 11:35 (пятница)
Длительность полета — 11:35

Текст: «Газета.uz»      124
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