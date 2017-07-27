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Всемирный банк.

Фото: worldbank.org

Узбекистан намерен улучшить место в рейтинге «Ведение бизнеса»

Планируется создать межведомственную комиссию по повышению рейтинга Узбекистана в ежегодном отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса».

Сегодня, 16:23   Экономика  

Правительство Узбекистана намерено заняться улучшением рейтинга страны в ежегодном отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing business), оценивающем благоприятность правовых норм для предпринимательской деятельности и защиты прав собственности. Проект постановления об этом опубликован для обсуждения.

В документе отмечается, что «существующие условия ведения бизнеса в Узбекистане не отвечают еще в полной мере требованиям международных норм. Руководители и работники отдельных государственных органов не на должном уровне осуществляют меры по практическому внедрению требований законодательства в сфере предпринимательской деятельности».

Проектом предлагается образовать постоянно действующую межведомственную комиссию по координации работ по повышению рейтинга Узбекистана в рейтинге «Ведение бизнеса». Рабочим органом комиссии должна стать Торгово-промышленная палата.

На комиссию предлагается возложить задачи обеспечения эффективного взаимодействия государственных органов в вопросах, связанных с внедрением мер по улучшению условий для ведения бизнеса, анализом мероприятий по улучшению деловой среды, подготовкой предложений по совершенствованию законодательства, а также внесением предложений по принятию мер ответственности к руководителям госорганов, не обеспечивающих исполнение обязанностей по улучшению условий для бизнеса.

Предполагается, что благодаря запланированным мероприятиям рейтинг Узбекистана в отчете «Ведение бизнеса» будет ежегодно улучшаться на 10 позиций — с 80-го места по итогам 2017 года до 40-го места по итогам 2021-го.

Документом предлагается Торгово-промышленной палате совместно с хокимиятом Ташкента на полугодовой основе проводить опросы среди не менее 100 субъектов предпринимательства для определения эффективности реализуемых мер и практического внедрения требований законодательства по направлениям отчета «Ведение бизнеса».

Среди предложений также — направить Всемирному банку запрос о проведении экспертами команды «Ведение бизнеса» оценки состояния деловой среды в Самаркандской и Наманганской областях в виде отдельного субнационального отчета и выработки рекомендаций по улучшению рейтинга Узбекистана в данном отчете.

Текст: «Газета.uz»      2 263

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