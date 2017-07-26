Озодбек Назарбеков покинул пост директора «Ёшлар»

Бывший директор телеканала «Ташкент» Мадамин Сафаров назначен главой телерадиоканала «Ёшлар». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе канала.



На этом месте он сменил Озодбека Назарбекова, назначенного на этот пост по предложению Президента Шавката Мирзиёева в конце июня. С этой должности певец ушел по собственному желанию.

Вместе с тем, Озодбек Назарбеков продолжит работать в структуре телерадиоканала в качестве главного продюсера.