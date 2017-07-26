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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Озодбек Назарбеков покинул пост директора «Ёшлар»

Телерадиоканал «Ёшлар» возглавил бывший директор телеканала «Ташкент» Мадамин Сафаров.

Сегодня, 19:39   Экономика  

Бывший директор телеканала «Ташкент» Мадамин Сафаров назначен главой телерадиоканала «Ёшлар». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе канала.

На этом месте он сменил Озодбека Назарбекова, назначенного на этот пост по предложению Президента Шавката Мирзиёева в конце июня. С этой должности певец ушел по собственному желанию.

Вместе с тем, Озодбек Назарбеков продолжит работать в структуре телерадиоканала в качестве главного продюсера.

Текст: «Газета.uz»      2 022

Комментарии

  • Хамза Хакимов 26 июля 2017 20:02

    все бы замечательно, если бы в штатном расписании обозначенного (или любого другого) телерадиоканала наличествовала должность “гл. продюсера“..
    как сообщает античная мудрость: “Suum cuique“


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