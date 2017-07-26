Озодбек Назарбеков покинул пост директора «Ёшлар»

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Бывший директор телеканала «Ташкент» Мадамин Сафаров назначен главой телерадиоканала «Ёшлар». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе канала.
На этом месте он сменил Озодбека Назарбекова, назначенного на этот пост по предложению Президента Шавката Мирзиёева в конце июня. С этой должности певец ушел по собственному желанию.
Вместе с тем, Озодбек Назарбеков продолжит работать в структуре телерадиоканала в качестве главного продюсера.
Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:10
Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:17
Комментарии
все бы замечательно, если бы в штатном расписании обозначенного (или любого другого) телерадиоканала наличествовала должность “гл. продюсера“..
как сообщает античная мудрость: “Suum cuique“