Военнослужащие Узбекистана будут проходить подготовку в Турции

Фото: msb.gov.tr
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля принял министра национальной обороны Турции Нуреттина Джаникли, посещающего страну с официальным визитом. Как сообщило УзА, на встрече рассмотрены перспективы военного и военно-технического взаимодействия двух стран.
Одним из важных направлений определено установление практического партнерства между министерствами обороны Узбекистана и Турции, включая реализацию совместных программ в области военного образования.
Министр передал Шавкату Мирзиёеву наилучшие пожелания от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и подчеркнул готовность турецкой стороны к развитию полномасштабного сотрудничества с Узбекистаном.
На встрече Нуреттина Джаникли с министром обороны Узбекистана Кабулом Бердиевым был подписан межправительственный протокол о сотрудничестве в области военного образования, сообщил телеканал «Узбекистан 24». Он предусматривает обмен опытом и знаниями профессорско-преподавательского состава военно-образовательных учреждений двух стран.
Сообщается о достижении сторонами договоренности об организации в 2018 году обучения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана на курсах подготовки в военно-учебных заведениях и центрах Турции.
По данным телеканала «Узбекистан 24», что месяц назад в Узбекистане были проведены испытания турецкой специализированной автомобильной техники современного образца. Сейчас прорабатывается вопрос ее поставки в страну и рассматриваются аспекты ее совместного производства на территории Узбекистана.
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