Верховный суд подвел итоги полугодия

Фото: Верховный суд
В первом полугодии 2017 года судами по гражданским делам рассмотрено более 149 тысяч дел. Количество вынесенных судебных решений составило 89,4% от их общего числа, по вынесенным решениям 88,1% требований удовлетворены. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.
За указанный период судами по уголовным делам рассмотрено свыше 30 тысяч уголовных дел в отношении 40008 лиц, по 66 делам в отношении 88 лиц вынесены оправдательные приговоры.
В результате применения института примирения 6993 лица освобождены от уголовной ответственности (в аналогичный период 2016 года — 6934 лица).
В связи с либерализацией уголовного законодательства в отношении 3406 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 290 млрд сумов, назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Это на 15,6% больше, чем в первом полугодии 2016 года (2872 лиц).
Кроме того, судами рассмотрено более 189 тысяч административных дел в отношении 223793 лиц. За первые шесть месяцев 2016 года суды по уголовным делам рассмотрели свыше 158 тысяч административных дел в отношении 197607 лиц.
Экономическими судами рассмотрено боле 186 тысяч дел, количество вынесенных судебных решений составило 97,9% от их общего числа. По вынесенным судебным решениям 93,6% требований удовлетворены.
В первом полугодии 2017 года в Верховном суде Узбекистана рассмотрено более 13 тысяч жалоб, на основании которых 370 судебных решений были изменены или отменены.
За отчетный период судами проведены свыше 128 тысяч выездных судебных заседаний.
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