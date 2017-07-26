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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

В вузах создаются отделы контроля за качеством образования

Новые отделы в вузах будут сообщать о факторах, влияющих на качество образования, ректору и Госинспекции по качеству образования.

Сегодня, 12:17   Общество  

В структуре всех вузов Узбекистана будут созданы отделы контроля за качеством образования, следует из постановления правительства от 18 июля об организации деятельности Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров.

Инспекция была образована постановлением Президента от 20 апреля на базе Управления по контролю за качеством подготовки кадров, аттестации педагогических кадров и образовательных учреждений Государственного центра тестирования при Кабмине.

На новые отделы возложены задачи по проведению внутренней аттестации вузов и предоставления ее результатов, а также сведений о факторах, влияющих на качество образования, ректору вуза и госинспекции.

Сотрудники отделов, состоящих из начальника и двух главных специалистов, будут назначаться и освобождаться от должности госинспекцией.

Текст: «Газета.uz»      1 515

Комментарии

  • Zilola Khodjaeva 26 июля 2017 12:31

    А может лучше спрашивать у студентов — про качество обучения? Дешевле обойдется..


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