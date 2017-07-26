Замминистра финансов: Для валютной либерализации кредиты не потребуются

В процессе валютной либерализации в Узбекистане не потребуется привлекать кредиты международных финансовых институтов. Об этом на заседания Международного пресс-клуба в среду заявил заместитель министра финансов Мубин Мирзаев.

Он также сообщил, что с негативными последствиями инфляции в ходе валютной реформы будет бороться недавно созданный Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке. В нем для этих целей аккумулируются средства в размере 100 млн долларов. С их помощью государство будет поддерживать цены на товары первой необходимости.

Мубин Мирзаев отметил, что объем золотовалютных резервов Узбекистана составляет свыше 20 млрд долларов. Этого, по его словам, хватит на два года импорта.