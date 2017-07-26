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Мубин Мирзаев.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Замминистра финансов: Для валютной либерализации кредиты не потребуются

Узбекистан не будет привлекать международные кредиты для проведения валютной либерализации, сообщил замминистра финансов Мубин Мирзаев.

Сегодня, 14:26   Экономика  

В процессе валютной либерализации в Узбекистане не потребуется привлекать кредиты международных финансовых институтов. Об этом на заседания Международного пресс-клуба в среду заявил заместитель министра финансов Мубин Мирзаев.

Он также сообщил, что с негативными последствиями инфляции в ходе валютной реформы будет бороться недавно созданный Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке. В нем для этих целей аккумулируются средства в размере 100 млн долларов. С их помощью государство будет поддерживать цены на товары первой необходимости.

Мубин Мирзаев отметил, что объем золотовалютных резервов Узбекистана составляет свыше 20 млрд долларов. Этого, по его словам, хватит на два года импорта.

Текст: «Газета.uz»      5 166

Комментарии

  • Seldon Harry Isaakovich 26 июля 2017 14:34

    А могли бы и взять, если дешево и надолго. А в целом да, хватает, столько лет копили ведь.


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