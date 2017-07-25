ProCab-2017: Конференция кабельной индустрии Узбекистана

Компания ProCab в рамках конференции 19 июля в гостинице Wyndham Tashkent представила ассортимент кабельно-проводниковой продукции и рассказала о процессе ее производства.

В мероприятии приняли участие клиенты компаний, электрики и энергетики. В их числе были представители компаний «Узбекэнерго», Artel, Golden House, Yangi Zamon, «Трест 12», Murad Buildings, Eriell, Enter Engineering, НГКМ и другие.

Предприятие ProCab было создано совместными усилиями специалистов Узбекистана и Великобритании при инвестиционной сумме свыше 20 млн долларов США в 2012 году. Продукция компании пользуется успехом не только на местном рынке, но и за рубежом. В 2013 году предприятие начало экспортировать кабели и проводники в Турцию, Англию и Германию. В прошлом году завод был включен в список поставщиков корпорации Apple. На данный момент 40% из всего объема продукции ProCab отправляется на экспорт.

К работе в ProCab привлечены местные и зарубежные профессионалы, созданы учебные центры по подготовке специалистов. На производстве соблюдены все условия безопасности труда, при которых исключено воздействие на работников вредных или опасных производственных факторов.

«Наша основная цель — обеспечение конкурентоспособности своей продукции за счет контроля качества, поддержания конкурентных цен, своевременного выполнения заказов и получения клиентами информации о ходе исполнения заказов», — подчеркнул директор ProCab Абдуносир Абдушукуров.



На заводе с общей площадью 14 га изготавливаются более 1000 видов кабелей и проводов. Среди них есть востребованные на сегодняшний день негорючие кабели (способные работать в условиях пожара в течение 180 минут), бронированные, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, самонесущие изолированные провода, бытовые и другие.

В рамках пресс-конференции гости ознакомились с технологическим процессом производства кабелей и проводов высокого качества, состоящим из 4 этапов. В первую очередь, для производства исходного материала (медная катанка), применяемого в создании кабельно-проводниковой продукции, используется метод непрерывного бескислородного литья с использованием современного оборудования компании UPCAST из Финляндии. Это дает возможность растягивать проволоку до 0,05 мм без ее окисления.

После на оборудовании Kabmak Makine (Турция) и MAILLEFER (Финляндия) на медные и алюминиевые жилы проволок наносится изоляция из специальных смесей методом экструзии. Покрытие защищает жилы от механических повреждений и придает огнестойкость.

Отдел технического контроля проверяет качество изготавливаемых кабелей и проводов на соответствие требованиям стандартов, технических условий и технологической документации производителя. На предприятии организованы четыре лаборатории, в том числе лаборатория высокого напряжения, которыми в общей сложности проводится до 14 проверок и тестов.

После презентации состоялась сессия вопросов и ответов.

Первый вопрос был связан с переработкой и утилизацией изношенных продуктов и отходов. Всем известно, что за счет этого случился экономический подъем Китая. «Задумывались ли вы об их сборе и последующей переработке?» — спросил гость.

Представители ProCab ответили, что согласно действующему законодательству Узбекистана, частные компании не имеют права осуществлять прием цветных металлов. Учитывая этот факт, ProCab не может собирать медные и алюминиевые кабели.

Один из предпринимателей отметил, что государственные органы обычно приобретают UTP и FTP кабели за рубежом на основе грантов. По его словам, на местном рынке есть производители аналогичной продукции, однако она не отвечает заявленным стандартам. При ее использовании качество сигнала ухудшается или исчезает на расстоянии более 40 м, в то время как французские и немецкие аналоги гарантируют обеспечение сигнала до 100 м.

ProCab сообщила, что для своей продукции гарантирует стабильную поддержку сигнала до 150 м.

Также прозвучал вопрос о кадровой политике компании — специалисты из каких университетов приглашаются на работу? ProCab имеет соглашения с Ташкентским химико-технологическим институтом и Туринским политехническим университетом. Студенты этих вузов еще во время учебы приглашаются на практику в компанию с возможностью последующего найма на работу. Более того, приглашаются выпускники из Корейского агентства по международному сотрудничеству и узбекско-японского центра. Помимо этого, каждый четверг на предприятии с 10:00 до 12:00 ведущие специалисты ProCab лично проводят беседы с потенциальными кандидатами.

Гости поинтересовались о возможности производства шахтных кабелей. В настоящее время ProCab не имеет проектов по расширению номенклатуры в этом направлении, однако в будущем, исходя из объемов рынка и спроса, компания может начать выпуск таких кабелей.

Вместе с тем компания поведала, что по многочисленным просьбам клиентов до конца 2017 года планирует начать производство комбинированных кабелей (витая пара с питанием) категории 5Е.

В завершение мероприятия представители частного бизнеса и государственных компаний выразили готовность работать совместно с ProCab и дальше развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

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