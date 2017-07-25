Узбекистанки, ставшие жертвами трафика, возвращены на родину

Двум гражданкам Узбекистана, ставших жертвами трафика в Пакистане, удалось сбежать из мест содержания, они возвращены на родину.

20 июля рейсом Лахор-Ташкент Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» на родину были возвращены две гражданки Узбекистана, ранее выехавшие на заработки в Пакистан и ставшие жертвами торговли людьми.

Накануне им удалось сбежать из мест содержания и обратиться в посольство Узбекистана в Исламабаде, сообщила пресс-служба МИД страны.

При содействии Министерства внутренних дел и Федерального бюро расследований Пакистана были предприняты безотлагательные меры по возвращению их на родину без привлечения к уголовной ответственности за нарушения правил въезда и выезда.

Консульское управление МИД Узбекистана обратило внимание сограждан на необходимость внимательно изучить перед выездом за рубеж соответствующее иностранное законодательство и быть бдительными при поиске работы, действуя строго в рамках законов.