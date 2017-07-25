Управление мусульман запустило онлайн-уроки ислама

Онлайн-уроки ислама будут вестись в социальных сетях три раза в неделю.

Управление мусульман Узбекистана запустило онлайн-уроки ислама. Они доступны в социальных сетях и сервисах Youtube, Facebook и Instagram, сообщается на сайте управления.

Занятия будут проводиться трижды в неделю — в понедельник, вторник и среду. Вести их будут известные богословы и преподаватели Ташкентского исламского института.

Онлайн-уроки включают в себя такие дисциплины, как тафсир, акида, фикх, комментарии к хадисам, тажвид и арабский язык.