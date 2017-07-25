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Фото: fb.com/muslimuzportal

Управление мусульман запустило онлайн-уроки ислама

Онлайн-уроки ислама будут вестись в социальных сетях три раза в неделю.

Сегодня, 17:46   Общество  

Управление мусульман Узбекистана запустило онлайн-уроки ислама. Они доступны в социальных сетях и сервисах Youtube, Facebook и Instagram, сообщается на сайте управления.

Занятия будут проводиться трижды в неделю — в понедельник, вторник и среду. Вести их будут известные богословы и преподаватели Ташкентского исламского института.

Онлайн-уроки включают в себя такие дисциплины, как тафсир, акида, фикх, комментарии к хадисам, тажвид и арабский язык.

Текст: «Газета.uz»      557
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