Управление мусульман запустило онлайн-уроки ислама

Фото: fb.com/muslimuzportal
Управление мусульман Узбекистана запустило онлайн-уроки ислама. Они доступны в социальных сетях и сервисах Youtube, Facebook и Instagram, сообщается на сайте управления.
Занятия будут проводиться трижды в неделю — в понедельник, вторник и среду. Вести их будут известные богословы и преподаватели Ташкентского исламского института.
Онлайн-уроки включают в себя такие дисциплины, как тафсир, акида, фикх, комментарии к хадисам, тажвид и арабский язык.
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