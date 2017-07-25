Германия предоставит Узбекистану более 12 млн евро

Узбекистан и Германия реализуют проекты в области здравоохранения и устойчивого развития экономики.

18−20 июля в Берлине состоялись узбекско-германские межправительственные переговоры по финансовому и техническому сотрудничеству, а также заседание рабочей группы по торговле и инвестициям. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Государственного комитета по инвестициям.

Делегацию Узбекистана возглавил председатель Госкоминвестиций Азим Ахмедхаджаев. Германскую сторону представляли начальник управления Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Гизела Хаммершмидт и директор департамента Федерального министерства экономики и энергетики Эгхарт Франц.

По итогам переговоров подписан протокол по реализации проектов в области здравоохранения и устойчивого развития экономики. По линии финансового сотрудничества Германия предоставит Узбекистану 12,3 млн евро до конца 2018 года.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между Центром среднего специального, профессионального образования при Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) по реализации региональной программы «Профессиональное образование в Центральной Азии».