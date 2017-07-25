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Фото: twitter.com/pajhwok

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Афганистану

Президент Узбекистана направил соболезнования Президенту Афганистана в связи с терактом в Кабуле.

Сегодня, 19:24   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани и афганскому народу в связи с террористическим актом в Кабуле, приведшим к многочисленным жертвам и тяжелым ранениям невинных людей.

В послании глава государства попросил передать искренние чувства сострадания родным и близким погибших и пострадавшим, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула утром 24 июля. В результате теракта погибли минимум 35 человек и пострадали более 40.

Текст: «Газета.uz»      764
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