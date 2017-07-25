Памятники на кладбище «Домбрабад» повредили сломанные ветром деревья

Фото: Facebook
Информация о разрушении памятников при рубке деревьев на Домбрабадском православном кладбище в столице, опубликованная в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник Управления гражданского обслуживания Ташкента Ходжиакбар Расулов.
По его словам, памятники повредили упавшие весной во время сильных ветров деревья и ветки. «Памятники были сделаны из мраморной крошки, что не гарантирует долговечность. Они могут простоять пять-семь лет. Этот материал не используют уже 18 лет, с 1999 года», — отметил он.
Ходжиакбар Расулов рассказал, что на выходных кладбище посетили хокимы города и Чиланзарского района. В понедельник же начались работы по благоустройству с привлечением 500 сотрудников районного управления благоустройства и сотрудников других кладбищ.
Всего были повреждены несколько памятников, они уже восстановлены. К настоящему времени на кладбище очищены 15 карт (зон, всего их 216, каждая вмещает по 800−1000 захоронений), сообщил начальник управления.
Он отметил, что памятники могут разрушаться, если их вовремя не реставрировать и не очищать территорию. Люди уезжают в другие страны, памятники остаются без присмотра, сказал Ходжиакбар Расулов.
Ранее ГУВД Ташкента со ссылкой на директора и работников кладбища также сообщило, что причиной повреждений памятников стали погодные условия, а из-за большой территории работники не успели полностью произвести очистку кладбища и ремонт.
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Комментарии
Ого. а у меня там бабушка похоронена. Надо проверить может и унеё что то случилось с могилкой
Простите, но это просто ЛАПША на уши"! Памятники, как пишут “из крошки“, стоят 40-50 лет, сам в этом убедился! А вот новые, которые сейчас устанавливают, от любого, мало — мальского землетрясения, падают и расшибаются на куски! Если бы здесь была возможность, то приложил бы фото НОВОГО памятника, сделанного “из цельного куска мрамора“, который разбился от землетрясения, через неделю, после установки, а памятники из “крошки“ — стоят до сих пор!
Ветер напилил стволы деревьев? аккуратно так.. пеньки оставил.
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