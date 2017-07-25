Памятники на кладбище «Домбрабад» повредили сломанные ветром деревья

Деревья и ветки, повредившие надгробия на кладбище «Домбрабад», сломались от ветра, сообщили в Управлении гражданского обслуживания.

Информация о разрушении памятников при рубке деревьев на Домбрабадском православном кладбище в столице, опубликованная в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник Управления гражданского обслуживания Ташкента Ходжиакбар Расулов.

По его словам, памятники повредили упавшие весной во время сильных ветров деревья и ветки. «Памятники были сделаны из мраморной крошки, что не гарантирует долговечность. Они могут простоять пять-семь лет. Этот материал не используют уже 18 лет, с 1999 года», — отметил он.

Ходжиакбар Расулов рассказал, что на выходных кладбище посетили хокимы города и Чиланзарского района. В понедельник же начались работы по благоустройству с привлечением 500 сотрудников районного управления благоустройства и сотрудников других кладбищ.

Всего были повреждены несколько памятников, они уже восстановлены. К настоящему времени на кладбище очищены 15 карт (зон, всего их 216, каждая вмещает по 800−1000 захоронений), сообщил начальник управления.

Он отметил, что памятники могут разрушаться, если их вовремя не реставрировать и не очищать территорию. Люди уезжают в другие страны, памятники остаются без присмотра, сказал Ходжиакбар Расулов.

Ранее ГУВД Ташкента со ссылкой на директора и работников кладбища также сообщило, что причиной повреждений памятников стали погодные условия, а из-за большой территории работники не успели полностью произвести очистку кладбища и ремонт.