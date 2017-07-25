Над «Узэкспоцентром» в сентябре поднимется воздушный шар

Воздушный шар появится в небе над «Узэкспоцентром» в день открытия выставки ICTEXPO 2017.

19 сентября, в день открытия выставки ICTEXPO 2017, над павильонами Национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр» в небо поднимется воздушный шар.

Как стало известно «Газете.uz», Федерация аэронавтики, созданная в начале года, закупила первый летательный аппарат для развития воздухоплавания в Узбекистане на кредитные средства Национального банка. Воздушный шар, произведенный российским предприятием «Русбал», должен прибыть в Ташкент в конце текущей недели.

Воздушный шар на испытании.

Испытания воздушного шара будут проходить в августе в районе Чарвакского водохранилища. Пилотом летательного аппарата станет альпинист и путешественник Самат Хашимов. Сейчас он проходит курсы пилотов воздухоплавательных аппаратов в России. В дальнейшем Хашимов будет обучать будущих узбекистанских воздухоплавателей.

Новый воздушный шар — размером с пятиэтажный дом, его корзина вмещает четырех пассажиров и пилота. Покататься на нем можно будет в будущем в горах Чимгана.