Над «Узэкспоцентром» в сентябре поднимется воздушный шар

Фото: Федерация аэронавтики
19 сентября, в день открытия выставки ICTEXPO 2017, над павильонами Национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр» в небо поднимется воздушный шар.
Как стало известно «Газете.uz», Федерация аэронавтики, созданная в начале года, закупила первый летательный аппарат для развития воздухоплавания в Узбекистане на кредитные средства Национального банка. Воздушный шар, произведенный российским предприятием «Русбал», должен прибыть в Ташкент в конце текущей недели.
Воздушный шар на испытании.
Испытания воздушного шара будут проходить в августе в районе Чарвакского водохранилища. Пилотом летательного аппарата станет альпинист и путешественник Самат Хашимов. Сейчас он проходит курсы пилотов воздухоплавательных аппаратов в России. В дальнейшем Хашимов будет обучать будущих узбекистанских воздухоплавателей.
Новый воздушный шар — размером с пятиэтажный дом, его корзина вмещает четырех пассажиров и пилота. Покататься на нем можно будет в будущем в горах Чимгана.
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