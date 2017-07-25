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Кармела Шамир.

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Посол Израиля завершает миссию в Ташкенте

Глава МИД Узбекистана принял посла Израиля, завершающую миссию в стране.

Сегодня, 17:55   Политика  

25 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Израиля Кармелу Шамир, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития узбекско-израильского сотрудничества.

В связи с завершением почти четырехлетней дипломатической миссии в Узбекистане министр отметил плодотворную деятельность посла и ее вклад в развитие отношений между двумя странами.

Кармела Шамир поблагодарила руководство страны и МИД за содействие в исполнении ею обязанностей посла Израиля в Узбекистане.

Текст: «Газета.uz»      572
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