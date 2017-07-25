Посол Израиля завершает миссию в Ташкенте

Кармела Шамир.
Фото: Анвар Ильясов / МИД
25 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Израиля Кармелу Шамир, сообщила пресс-служба МИДа.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития узбекско-израильского сотрудничества.
В связи с завершением почти четырехлетней дипломатической миссии в Узбекистане министр отметил плодотворную деятельность посла и ее вклад в развитие отношений между двумя странами.
Кармела Шамир поблагодарила руководство страны и МИД за содействие в исполнении ею обязанностей посла Израиля в Узбекистане.
Сегодня, 18:29
Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:46
Сегодня, 16:09
Сегодня, 14:06