Канал «Узбекистан 24» вышел в эфир

Новый круглосуточный национальный информационно-аналитический телерадиоканал «O‘zbekiston 24» («Узбекистан 24») начал вещание в 10:00 часов 24 июля. Канал доступен на частоте закрытого канала Diyor.
Эфир начался со звуков государственного гимна Узбекистана на фоне достопримечательностей страны. Затем последовало приветствие коллектива на узбекском, русском и английском языках.
Логотип телерадиоканала.
В течение первого часа эфира демонстрировались кадры из жизни канала, поздравления известных лиц, среди которых российский кардиохирург Лео Бокерия, послы Индии и Казахстана, спортсмены, ученые, журналисты и обычные зрители.
Приветствуя телезрителей, сотрудники напомнили, что телевидение родилось именно в Узбекистане, и что сегодня настало время «просыпаться», отражая масштабные преобразования в «просыпающейся стране».
Новый телерадиоканал, созданный по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, обещает работать открыто, оперативно и объективно, поднимая злободневные проблемы и служа главному зрителю — народу.
Запуск «Узбекистан 24» произошел в день рождения Шавката Мирзиёева, которому 24 июля исполнилось 60 лет. В обращениях журналистов неоднократно говорилось об инициативах главы государства, которые задали новый темп развитию Узбекистана и открывают страну миру.
В штате канала — 251 специалист, многие из них известны аудитории по работе на других каналах Национальной телерадиокомпании (НТРК). Канал планирует открыть корреспондентские пункты за рубежом.
До этого на 9 каналах НТРК выходило 56 новостных программ. На новом канале будут готовиться информационно-аналитические программы «Ахборот» и «Тахлилнома», которые будут показываться одновременно на каналах «Узбекистан 24» и «Узбекистан».
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Комментарии
Если этот канал не станет спутниковым — то главной задачи достигнуть не получится.
Только спутниковые каналы смотрят за рубежом!
Казахские, туркменские, иранские и пр.. ТВ-каналы основательно устроились на спутниковых платформах. О нашей стране должны знать всё больше и больше в других странах.
Сизга омад! Узбекистон номли канал уз номига муносиб булсин.