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24 июля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Канал «Узбекистан 24» вышел в эфир

Эфир нового телеканала «Узбекистан 24» начался с приветствия сотрудников, пообещавших служить народу, работать оперативно и открыто.

Сегодня, 11:16   Общество  

Новый круглосуточный национальный информационно-аналитический телерадиоканал «O‘zbekiston 24» («Узбекистан 24») начал вещание в 10:00 часов 24 июля. Канал доступен на частоте закрытого канала Diyor.

Эфир начался со звуков государственного гимна Узбекистана на фоне достопримечательностей страны. Затем последовало приветствие коллектива на узбекском, русском и английском языках.

Логотип телерадиоканала.

В течение первого часа эфира демонстрировались кадры из жизни канала, поздравления известных лиц, среди которых российский кардиохирург Лео Бокерия, послы Индии и Казахстана, спортсмены, ученые, журналисты и обычные зрители.

Приветствуя телезрителей, сотрудники напомнили, что телевидение родилось именно в Узбекистане, и что сегодня настало время «просыпаться», отражая масштабные преобразования в «просыпающейся стране».

Новый телерадиоканал, созданный по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, обещает работать открыто, оперативно и объективно, поднимая злободневные проблемы и служа главному зрителю — народу.

Запуск «Узбекистан 24» произошел в день рождения Шавката Мирзиёева, которому 24 июля исполнилось 60 лет. В обращениях журналистов неоднократно говорилось об инициативах главы государства, которые задали новый темп развитию Узбекистана и открывают страну миру.

В штате канала — 251 специалист, многие из них известны аудитории по работе на других каналах Национальной телерадиокомпании (НТРК). Канал планирует открыть корреспондентские пункты за рубежом.

До этого на 9 каналах НТРК выходило 56 новостных программ. На новом канале будут готовиться информационно-аналитические программы «Ахборот» и «Тахлилнома», которые будут показываться одновременно на каналах «Узбекистан 24» и «Узбекистан».

Текст: «Газета.uz»      4 279

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Комментарии

  • Славик К. 24 июля 2017 11:54

    Если этот канал не станет спутниковым — то главной задачи достигнуть не получится.
    Только спутниковые каналы смотрят за рубежом!
    Казахские, туркменские, иранские и пр.. ТВ-каналы основательно устроились на спутниковых платформах. О нашей стране должны знать всё больше и больше в других странах.

  • Озода Бойгитова 24 июля 2017 11:55

    Сизга омад! Узбекистон номли канал уз номига муносиб булсин.


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