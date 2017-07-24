В Ангрене и двух районах Ташобласти назначены хокимы

В Ангрене, а также Ахангаранском и Янгиюльском районах столичной области назначены новые хокимы.

В городе Ангрене, а также Ахангаранском и Янгиюльском районах Ташкентской области назначены новые хокимы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областного хокимията.

Хокимом Ангрена стал Хакимжон Абдулазизов, с сентября 2007 года работавший заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.



Ахангаранский район возглавил Одилжон Жураев, до этого бывший начальником отдела Министерства обороны.

Хокимом Янгиюльского района назначен Абдукаххор Тухтабоев, ранее бывший исполняющим обязанности прокурора Навоийской области, а в 2012—2015 годах — прокурором Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

Напомним, в конце прошлой недели Ташкентскую область посетил Президент Шавкат Мирзиёев. В ходе визита он предложил освободить от должности хокима Ангрена Ибрагимжона Рахманова, хокима Ахангаранского района Рустама Убайдуллаева и ряд других руководителей государственных органов.