Узбекистан и Siemens будут сотрудничать в энергетике, промышленности и транспорте

Госкоминвестиций и Siemens подписали меморандум в рамках Германско-узбекского бизнес-форума в Берлине.

Председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев и директор компании Siemens в Узбекистане Искандер Буранов 24 июля в Берлине в рамках Германско-узбекского бизнес-форума подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом «Газете.uz» сообщили в местном представительстве Siemens.

Стороны планируют наладить стратегическое партнерство по таким направлениям, как модернизация энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, автоматизация и безопасность зданий, а также цифровизация в производственных отраслях.

Документом предусмотрены подготовка сценариев развития энергетики Узбекистана c акцентом на внедрение инновационных технологий. Будут изучены возможности внедрения на предприятиях Узбекистана технологий «цифрового производства».

Применение инновационных решений затронет также сферу железнодорожного транспорта. Намечена разработка проектов по созданию сортировочных станций, а также автоматизации и электрификации железнодорожной инфраструктуры.