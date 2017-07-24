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24 июля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: twitter.com/Siemens_Russia

Узбекистан и Siemens будут сотрудничать в энергетике, промышленности и транспорте

Госкоминвестиций и Siemens подписали меморандум в рамках Германско-узбекского бизнес-форума в Берлине.

Сегодня, 17:11   Экономика  

Председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев и директор компании Siemens в Узбекистане Искандер Буранов 24 июля в Берлине в рамках Германско-узбекского бизнес-форума подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом «Газете.uz» сообщили в местном представительстве Siemens.

Стороны планируют наладить стратегическое партнерство по таким направлениям, как модернизация энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, автоматизация и безопасность зданий, а также цифровизация в производственных отраслях.

Документом предусмотрены подготовка сценариев развития энергетики Узбекистана c акцентом на внедрение инновационных технологий. Будут изучены возможности внедрения на предприятиях Узбекистана технологий «цифрового производства».

Применение инновационных решений затронет также сферу железнодорожного транспорта. Намечена разработка проектов по созданию сортировочных станций, а также автоматизации и электрификации железнодорожной инфраструктуры.

Текст: «Газета.uz»      1 401
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