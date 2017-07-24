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Фото: Госкомэкологии

На реке Ахангаран пресечена нелегальная добыча песка и гравия

За незаконную добычу песчано-гравийного материала на реке Ахангаран в Ташкентской области оштрафованы четыре человека.

Сегодня, 15:45   Общество  

Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды провел рейд по выявлению случаев незаконной добычи песчано-гравийного материала в русле реки Ахангаран в Пскентском и Уртачирчикском районах Ташкентской области.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комитета, отдельные «предприимчивые граждане ведут такую деятельность под предлогом руслоочистительных и берегоукрепительных работ». Выполнение этих работ без соответствующих навыков и разрешений приводит к снижению уровня дна реки и ставят под угрозу состояние поверхностных и грунтовых вод. В результате происходит заболачивание близлежащей территории и разрушение берегов.

В ходе рейда инспекторы застали процесс несанкционированной добычи. Правонарушители быстро свернули работу и пытались скрыться, но им это не удалось. Четыре человека — водитель экскаватора и три водителя грузовиков — были оштрафованы.

Текст: «Газета.uz»      1 607

Комментарии

  • Адаев Уринбек Ерпулатович 24 июля 2017 16:14

    Ест ли вообще законной добычи этих строительных материалов. В последнее время очень трудно найти. Куда обратится? Везде нельзя.


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