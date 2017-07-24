На реке Ахангаран пресечена нелегальная добыча песка и гравия

За незаконную добычу песчано-гравийного материала на реке Ахангаран в Ташкентской области оштрафованы четыре человека.

Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды провел рейд по выявлению случаев незаконной добычи песчано-гравийного материала в русле реки Ахангаран в Пскентском и Уртачирчикском районах Ташкентской области.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комитета, отдельные «предприимчивые граждане ведут такую деятельность под предлогом руслоочистительных и берегоукрепительных работ». Выполнение этих работ без соответствующих навыков и разрешений приводит к снижению уровня дна реки и ставят под угрозу состояние поверхностных и грунтовых вод. В результате происходит заболачивание близлежащей территории и разрушение берегов.

В ходе рейда инспекторы застали процесс несанкционированной добычи. Правонарушители быстро свернули работу и пытались скрыться, но им это не удалось. Четыре человека — водитель экскаватора и три водителя грузовиков — были оштрафованы.