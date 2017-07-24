Шавкат Мирзиёев отмечает 60-летие

Фото: МИД
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник отмечает 60-летие. С раннего утра в социальных сетях публикуются поздравления.
July 24, 2017
Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача. В 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ), получив специальность инженера-механика. Кандидат технических наук, доцент.
Трудовую деятельность начал в 1981 году в ТИИИМСХ, работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.
В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета республики, был председателем Мандатной комиссии.
В 1992 году был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В 1996—2001 годах работал хокимом Джизакской области, в 2001—2003 годах — хокимом Самаркандской области.
В 1995—2003 годах был депутатом Олий Мажлиса Узбекистана. В 2003 году был утвержден премьер-министром и еще три раза — в 2005, 2010, 2015 годах — утверждался на этот пост палатами парламента.
8 сентября 2016 года на Шавката Мирзиёева было временно возложено исполнение обязанностей и полномочий Президента.
По итогам выборов, прошедших 4 декабря 2016 года, Шавкат Мирзиёев был избран Президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей. Он официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.
Биография — с официального сайта Президента.
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Комментарии
С днём рождения мой президент! Дай Вам бог здоровья, долгих лет жизнь и самого самого лучшего. Мы любим Вас очень очень. Мы всегда за Вас. Доимо бор булинг !!!
Уважаемый Президент Республик Узбекистан. Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, мирного неба над головой и всего только самого доброго и позитивного. С уважением, Иванов Олег Викторович
Поздровляем Вас с днём рождения!!!
Желаем Вам крепкого здоровья!!!
С днем рождения! Здоровья и успехов во всех начинаниях!