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Фото: МИД

Шавкат Мирзиёев отмечает 60-летие

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечает 60-летие.

Сегодня, 08:57   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник отмечает 60-летие. С раннего утра в социальных сетях публикуются поздравления.

Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача. В 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ), получив специальность инженера-механика. Кандидат технических наук, доцент.

Трудовую деятельность начал в 1981 году в ТИИИМСХ, работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.

В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета республики, был председателем Мандатной комиссии.

В 1992 году был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В 1996—2001 годах работал хокимом Джизакской области, в 2001—2003 годах — хокимом Самаркандской области.

В 1995—2003 годах был депутатом Олий Мажлиса Узбекистана. В 2003 году был утвержден премьер-министром и еще три раза — в 2005, 2010, 2015 годах — утверждался на этот пост палатами парламента.

8 сентября 2016 года на Шавката Мирзиёева было временно возложено исполнение обязанностей и полномочий Президента.

По итогам выборов, прошедших 4 декабря 2016 года, Шавкат Мирзиёев был избран Президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей. Он официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.

Биография — с официального сайта Президента.

Текст: «Газета.uz»      3 242

Комментарии

  • США S. 24 июля 2017 09:08

    С днём рождения мой президент! Дай Вам бог здоровья, долгих лет жизнь и самого самого лучшего. Мы любим Вас очень очень. Мы всегда за Вас. Доимо бор булинг !!!

  • Ivanov Oleg Viktorovich 24 июля 2017 09:09

    Уважаемый Президент Республик Узбекистан. Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, мирного неба над головой и всего только самого доброго и позитивного. С уважением, Иванов Олег Викторович

  • Ivan Filyaev 24 июля 2017 09:09

    Поздровляем Вас с днём рождения!!!
    Желаем Вам крепкого здоровья!!!

  • Halida Ahmedova 24 июля 2017 09:09

    С днем рождения! Здоровья и успехов во всех начинаниях!


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