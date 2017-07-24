Национальная авиакомпания начнет готовить пилотов

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» впервые начнет готовить пилотов гражданской авиации на базе собственного Учебно-тренировочного центра (УТЦ), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе НАК.

В конкурсном отборе смогут принять участие специалисты из числа авиационного персонала с высшим техническим образованием.

Общая продолжительность учебы составит около двух лет. Курсы сконцентрируются исключительно на авиационных дисциплинах и практическом обучении пилотированию на тренажерах и в реальных условиях полета. По окончании пилоты получат сертификаты.

Сейчас в Учебно-тренировочном центре НАК ведется отбор квалифицированных преподавателей, приобретаются учебники и обучающие компьютерные программы. Набор студентов планируется начать по мере готовности центра и в соответствии с потребностями НАК в пилотах.

УТЦ «Узбекистон хаво йуллари» располагает процедурными авиационными тренажерами и full-flight симуляторами А320, Boeing-767 и Ил-114−100, позволяющими тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным, а также комплексом аварийно-спасательной подготовки.