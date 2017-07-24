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24 июля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Конец июля и начало августа будут жаркими

Жаркая погода с температурой выше 40 градусов Цельсия установится в Узбекистане.

Сегодня, 12:02   Общество  

24−31 июля и 1−2 августа по Узбекистану установится жаркая погода с температурой воздуха +37…+42 градуса Цельсия, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям отметка термометра местами поднимется до 44 градусов.

Прогноз погоды на 25 июля

с 20:00 24 июля до 20:00 25 июля

Ташкент

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью — +22…+24 градуса, днем — +38…+40.

Каракалпакстан и Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью — +23…+28, днем — +39…+44 градуса.

Бухарская и Навоийская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью — +24…+29, по пустынной зоне до +30…+32 градуса, днем — +39…+44.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью — +20…+25 градусов, днем — +37…+42.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью — +24…+29, днем — +39…+44 градуса.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура ночью — +20…+25 градусов, днем — +35…+40.

Горные районы республики

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью — +15…+20, днем — +27…+32 градуса.

Прогноз погоды на несколько дней

Текст: «Газета.uz»      803
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