Обсуждается Концепция развития финансового рынка Узбекистана

Проект Концепции развития финансового рынка Узбекистана на средне- и долгосрочный период представлен для обсуждения.

Министерство финансов Узбекистана разработало проект Концепции развития финансового рынка страны на средне- и долгосрочный период. Документ опубликован на портале по обсуждению нормативно-правовых актов.

В разработке концепции, предусмотренной пятилетней Стратегией действий по развитию Узбекистана, участвовали эксперты Корейской фондовой биржи, ПРООН, Международной финансовой корпорации, Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров и других структур.

Обзор фондового рынка

Текущее стояние фондового рынка Узбекистана оставляет желать лучшего, признают авторы проекта концепции. В стране фондовый рынок появился благодаря массовой приватизации в 1990-е годы государственных предприятий путем их преобразования в акционерные общества, с последующей реализацией части выпущенных ими акций трудовому коллективу и инвесторам. Преобразование госпредприятий в АО осуществлялось путем формирования на базе их имущества уставных капиталов, поделенных на акции.

Сегодня в стране насчитывается 624 АО. Количество акционеров — порядка 900 тысяч физических и юридических лиц, владеющих акциями на сумму свыше 42,1 трлн сумов по номинальной стоимости. Лицензии на оказание профессиональных услуг на фондовом рынке в качестве посредников, консультантов и управляющих компаний имеют 80 юридических лиц. В сентябре 2016 года совместно с Корейской фондовой биржей был запущен единый программно-технический комплекс для фондового рынка. За прошедшее время количество сделок удвоилось.

В 2016 году общий оборот корпоративных ценных бумаг (акций и облигаций) зафиксирован на уровне 14,5 трлн сумов, что составляет 7,3% от ВВП страны. Для сравнения (информация Всемирного банка) по итогам 2015 года этот показатель составил в среднем в Республике Корея — 133,8%, в Японии — 127,1%, в Турции — 48,7%, в Германии — 43,8%, в России — 8,6%.

Средний ежедневный оборот на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» в минувшем году составил всего 325 тысяч долларов против 22,9 млрд долларов на Токийской бирже, 2,1 млрд долларов на Стамбульской бирже, 1,13 млрд долларов на Московской бирже и 0,7 млрд долларов на Казахстанской бирже.

На начало 2017 года рыночная капитализация РФБ «Тошкент» составляла порядка 2,1 млрд долларов или меньше 3% от ВВП, тогда как в мире данный показатель в среднем составляет 82%.

Объемы и доля вторичного рынка ценных бумаг остаются незначительными. За последние девять лет лишь в 2011 году удельный вес вторичного рынка превысил 50-процентную планку от общего объема рынка акций, составив 57,7%. В течение 2007−2010 годов доля вторичного рынка эмиссионных ценных бумаг не превышала и 40% к общему обороту.

«Текущая ситуация на фондовом рынке, в частности, на вторичном, свидетельствует о невыполнении отечественным рынком капитала своих основных задач по обеспечению финансирования реального сектора экономики за счет привлечения свободных средств населения и инвесторов, включая иностранных инвесторов», — отмечается в проекте концепции.

Основными причинами, сдерживающими развитие рынка, называются его чрезмерная чувствительность к процессам приватизации, не отвечающая современным требованиям организационная структура регулирования, необоснованно завышенные требованиям к АО, а также отсутствие сбалансированного подхода в реформировании секторов финансового рынка.

Инвестиционные посредники, оказывающие брокерские, маркет-мейкерские и управленческие услуги, являются малыми предприятиями, без разветвленной сети филиалов по республике.

Широкое использование крайне малозадействованного потенциала рынка капитала позволит снизить нагрузку на государственный бюджет и банковское кредитование, создаст здоровую конкурентную среду в финансовом секторе и улучшит качество финансовых услуг, оказываемых населению, отмечается в документе.

Развитие фондового рынка также будет способствовать улучшению корпоративного управления в АО, что значительно сократит случаи злоупотребления должностными лицами обществ и нарушения прав и законных интересов акционеров, особенно миноритарных.

Обзор страхового рынка

На 1 июля в республике работали 27 страховых компаний, 4 из которых оказывают услуги по страхованию жизни и 4 созданы с участием иностранного капитала. По итогам первого полугодия 2017 года наиболее востребованными видами страховых услуг были страхование имущества — 17% от общего объема страховых операций, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 14% и добровольное страхование транспортных средств — 8%.

Страховые компании обладают достаточной финансовой устойчивостью и платежеспособностью, что отражается в надежном уровне соотношения между их активами и обязательствами — 167% (установленный законодательством норматив — 100%). За последние пять лет совокупные активы страховых компаний возросли более чем в 2,4 раза, объем оказанных услуг — в 2,6 раза, совокупный уставный капитал — в 2 раза.

Вместе с тем, сравнение с другими странами выявляет и здесь значительный неосвоенный потенциал. Объем оказанных страховых услуг в 2016 году составил 0,35% от ВВП республики, в то время как в Республике Корея он был на уровне 11,9%, Японии — 11,1%, Франции — 9%, Германии — 6,7%, Китае — 3% и России — 1,3%.

В структуре страховых услуг добровольные виды страхования (68%) превалируют над обязательными видами страхования (32%). В развитых странах доля обязательных видов страхования составляют более 50%.

Низкой остается доля услуг по страхованию жизни — 8%, тогда как в развитых странах доля страхования жизни составляет более 50% в совокупных страховых премиях. Количества договоров страхования жизни составляет 0,3%, подразделений компаний по страхованию жизни — 1,2%, набор предоставляемых услуг — 4,5%.

Низкий уровень внедрения информационных технологий ограничивает возможности по приобретению услуг онлайн, а также организации электронного взаимообмена данными между участниками рынка и государственными органами.

Уставные капиталы 11 страховых компаний сформированы на уровне минимальных требований, установленных законодательством.

Инвестиционная деятельность страховщиков не развита. Свыше 45% их финансовых ресурсов размещены в банковских депозитах. В Великобритании более 40% инвестиций страховщиков ежегодно направляются на приобретение бизнеса, в странах ЕС более 50% инвестиционного портфеля составляют ценные бумаги частного бизнеса. Для получения стабильных доходов от инвестированных средств в развитых странах широко используется практика передачи страховыми компаниями своих активов во внешнее управление инвестиционным компаниям (портфельным управляющим).

Закон «О страховой деятельности», принятый в 2002 году, не соответствует «Основным принципам регулирования страховой деятельности», принятыми Международной ассоциацией страховых надзоров (МАСН) в ноябре 2015 года.

Актуальной остается проблема недостаточной осведомленности потребителей (порядка 95% населения) о преимуществах страхования, в том числе налоговых льготах по страхованию жизни.

В Узбекистане не используются такие виды страхования, как страхование ответственности финансовых институтов, страхование ответственности директоров и менеджеров перед акционерами, страхование культурных ценностей, долгосрочное страхование жизни к получению образования, страхование на случай бракосочетания и другие.

Предложения по развитию финансового рынка

Для реализации концепции предлагается утвердить Комплексную программу развития финансового рынка на 2017−2021 годы. В ней предусмотрены меры по совершенствованию нормативно-правовой базы рынков ценных бумаг, страховых и банковских услуг, внедрению новых финансовых инструментов, институциональному укреплению системы регулирования финансового рынка и другие.