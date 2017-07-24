РУ O`Z ЎЗ
24 июля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС спасли упавшего в канал Бурджар мужчину

52-летний мужчина упал в воду по неосторожности и смог зацепиться за дерево. Сейчас он находится в больнице.

Сегодня, 13:57   Общество  

Спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента утром 22 июля спас 52-летнего мужчину, упавшего в канал Бурджар в Чиланзарском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УЧС в 6:38, спасатели прибыли на место уже в 6:50. Выяснилось, что мужчина, шедший вдоль берега, по неосторожности упал в воду с крутого склона. Приблизительно в 50 м ниже по течению ему удалось зацепиться за дерево.

Эвакуированному, у которого были зафиксированы низкое артериальное давление и потеря сил, была оказана первая медицинская помощь. Затем он был передан врачам «скорой помощи». В настоящее время пострадавший находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

Текст: «Газета.uz»      1 959
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:24

Национальная авиакомпания будет готовить пилотов

Сегодня, 14:00

Узбекистан на паралимпийском ЧМ: 7 медалей, мировой и азиатский рекорды

Сегодня, 13:13

Опрос: 92,4% граждан полностью доверяют Президенту

Сегодня, 12:49

ГУВД прокомментировало конфискацию жилья за создание притонов

Сегодня, 12:02

Конец июля и начало августа будут жаркими

Сегодня, 11:16

Канал «Узбекистан 24» вышел в эфир

Сегодня, 10:00

Новый ТРК Atlas приглашает арендаторов

Сегодня, 09:49

Ахангаран и Янгиюль станут городами областного подчинения

Популярное

«Люди устали ждать условий, пора начинать работать» — Президент

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Конец июля и начало августа будут жаркими

«Узбекэнерго» и KEPCO подписали меморандум о взаимопонимании