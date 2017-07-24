Сотрудники МЧС спасли упавшего в канал Бурджар мужчину

52-летний мужчина упал в воду по неосторожности и смог зацепиться за дерево. Сейчас он находится в больнице.

Спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента утром 22 июля спас 52-летнего мужчину, упавшего в канал Бурджар в Чиланзарском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УЧС в 6:38, спасатели прибыли на место уже в 6:50. Выяснилось, что мужчина, шедший вдоль берега, по неосторожности упал в воду с крутого склона. Приблизительно в 50 м ниже по течению ему удалось зацепиться за дерево.

Эвакуированному, у которого были зафиксированы низкое артериальное давление и потеря сил, была оказана первая медицинская помощь. Затем он был передан врачам «скорой помощи». В настоящее время пострадавший находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.