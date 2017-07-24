Новый ТРК Atlas приглашает арендаторов

Открывающийся в Ташкенте ТРК Atlas предложит удобство покупок и массу развлечений для всей семьи.

В сентябре 2017 года в Ташкенте откроется новый торгово-развлекательный комплекс Atlas с общей площадью 12 тыс. кв.м, который станет современной торговой площадкой с удобной транспортной и пешей доступностью.

ТРК Atlas будет расположен на квартале-Ц Чиланзарского района, который является сформировавшейся жилой зоной с развитой инфраструктурой. Население местности превышает 236 тыс. человек, из которых около 160 тыс. находятся в зоне пешей доступности. Основной аудиторией нового торгового комплекса являются потребители в возрасте от 20 до 45 лет.

ТРК Atlas предложит посетителям:

зону фудкорта;

большой и современный детский развлекательный центр площадью 1490 кв.м., превышающий по размерам все аналогичные заведения в Узбекистане;

магазины одежды, обуви, аксессуаров от известных мировых брендов;

салоны связи;

аптеки;

химчистки.

В качестве ключевых магазинов здесь будут присутствовать сеть магазинов бытовой техники и электроники MEDIAPARK Bozori и сеть магазинов домашнего уюта Señor & Señorita.

Организаторы предлагают предпринимателям свободные площади в аренду. Так на втором этаже ТРК Atlas будет расположена зона крупных и средних операторов дисконт формата. А также здесь будут доступны более 18 магазинов, 8 из которых площадью 36 кв.м, и более 10 магазинов площадью более 72 кв.м и 144 кв.м.

На фасаде ТРК оборудованы места для размещения рекламы и световых вывесок арендаторов. На фасаде также установлен уличный видеоэкран, на котором можно размещать свою рекламу.

Доступные форматы для размещения рекламы на фасаде здания можно увидеть на видеоролике ниже.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+99898) 360−25−25.

Адрес: Чиланзарский район, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. Ориентир: Ресторан Oqshom.

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