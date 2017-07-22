«Узбекэнерго» и KEPCO подписали меморандум о взаимопонимании

Фото: Канал «Узбекистан»
Компания «Узбекэнерго» и Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) 22 июля подписали меморандум о взаимопонимании, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».
«Меморандумом предусмотрено сотрудничество практически по всем направлениями энергетической сферы, начиная от производства и выработки электроэнергии до ее поставки конечному потребителю», — отметил начальник управления внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций «Узбекэнерго» Шоюсуф Усманов.
Запланирована реализация проектов по модернизации устаревших электростанций. Специалисты Узбекистана смогут освоить новые технологии и обменяться опытом с корейскими коллегами.
Президент KEPCO Чо Хван Ик отметил: «Мы планируем отправить специалистов в Узбекистан, они ознакомятся с положением дел в сфере энергетики, оборудованием, произведут диагностику. Наши узбекские коллеги также приедут в Корею для обмена опытом и ознакомления с технологиями и мощностями KEPCO».
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