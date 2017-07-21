Цементный завод будет построен в Андижанской области

Завод по производству цемента мощностью 1,2 млн тонн будет запущен в Андижанской области в 2019 году.

Цементный завод мощностью 1,2 млн тонн портландцемента в год будет построен в Булакбашинском районе Андижанской области. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 20 июля.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 203,9 млн долларов. Производством займется совместное предприятие Shangfeng-Bridge of Friendship, созданное компаниями Zhejiang Shangfeng Building Materials и Tunli из Китая и Juydam Ta’mir Qurilish из Узбекистана.

При производстве продукции будут использоваться альтернативные виды топливно-энергетических ресурсов, в том числе уголь, отмечается в постановлении.

Завод будет введен в строй в сентябре 2019 года.