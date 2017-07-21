Партии выступили с рядом инициатив

Представители политических партий Узбекистана на заседании Международного пресс-клуба в среду выступили с рядом предложений. Тема заседания звучала как «Политические партии: анализ, инициативы и социальная ответственность».



Обязательное образование — с дошкольного возраста

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадиров, представляющий фракцию Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», заявил, что обязательное образование должно начинаться с дошкольных образовательных учреждений.

«Миллий тикланиш» работает над концепцией поправок в статью 3 закона «Об образовании», сообщил депутат. «Сейчас обязательное образование начинается со школы, с 7 лет. Но если мы внесем изменения в закон и снизим этот возраст до 3 лет, если мы начнем заниматься детьми с этого возраста, научим их различать белое и черное, они будут знать о национальных ценностях, совести, доброте, культуре общения, поведении в обществе, когда придут в школу. Сейчас мы не успеваем им все это объяснить — опаздываем», — сказал Алишер Кадиров.

Феруза Мухамеджанова, заместитель председателя центрального совета «Миллий тикланиш», рассказала о 465 школах, построенных в 2004 году, где по-прежнему нет библиотек. Проблемы имеются в музыкальных школах в регионах. На одну скрипку приходится три ученика, а на один рубаб — более 50 учеников, отметила она.



Ограниченность ресурсов

Алишер Кадиров посетовал на ограниченность ресурсов и рычагов воздействия у партии для практической реализации выдвигаемых идей и влияния на исполнительную власть.

«Какова основная цель политических партий? Они через диалог с народом стремятся получить большее количество мандатов, укрепиться и донести свои идеи и цели до власти. В этом смысле можно позавидовать Либерально-демократической партии. УзЛиДеП внесла кандидатуру премьер-министра, а также полностью сформировала действующее правительство. Они в качестве партии имеют все возможности и рычаги для реализации своих выдвинутых идей», — отметил он.

У «Миллий тикланиш» нет своего представителя в правительстве, что не позволяет ей добиваться решения определенных проблем на должном уровне. «Каждая партия в зависимости от занятого на выборах места должна иметь министерские портфели. Президент сказал, что мы скоро перейдем на эту систему», — отметил Алишер Кадиров.

Упрощение процедур трудоустройства

Абдурашид Абдукодиров, член фракции УзЛиДеп в Законодательной палате, сказал, что примерно 30% занятого населения работают неофициально. Причина — сложная официальная процедура трудоустройства.

Причину, по которой многие граждане, работающие таксистами, не проходят регистрацию в официальном порядке, депутат видит в высоких первоначальных расходах, в том числе на покраску машины. Он предложил свести расходы к минимуму и упростить процедуры по оформлению.

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