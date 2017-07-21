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Фото: Шоназар Кориев / УзА

100-летие Комилжона Отаниёзова отметили в Хорезме

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося певца и композитора Комилжона Отаниёзова, прошли в Хорезме.

Сегодня, 11:09   Общество  

В Хорезме прошли мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося певца-хафиза и композитора Комилжона Отаниёзова (1917−1975), сообщило УзА.

В областном музыкальном драматическом театре имени Огахи состоялся памятный вечер. Поздравление участникам мероприятия направил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, его зачитал государственный советник Президента Хайриддин Султанов.

Художественные коллективы и солисты исполнили произведения из творческого наследия Комилжона Отаниёзова. Были представлены спектакль «Уч бустон булбули» («Соловей трех садов») и видеофильм о жизни и творчестве певца.

К юбилею в Шаватском районе, где родился Комилжон Отаниёзов, был реконструирован парк культуры и отдыха его имени. В Ургенче созданы парк и творческий центр имени певца, открыт его дом-музей и установлен его бюст.

Текст: «Газета.uz»      755
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