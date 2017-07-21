Крупный бизнес-форум предпринимателей Узбекистана и Китая прошел в Ташкенте

Более 20 китайских бизнесменов приняли участие в бизнес-форуме для предпринимателей, который прошел 20 июля в столице.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе государственного визита в Китай подписал совместно с Председателем КНР Си Цзиньпином договоры на сумму 23 млрд долларов в более чем 100 сферах. Для выполнения задач, поставленных главами двух государств, проводятся различные мероприятия.

Одним из таких мероприятий считается бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Китая, который прошел 20 июля в гостинице Grand Mir Hotel в Ташкенте. Форум организован ассоциацией предпринимателей города Тяньцзинь и успешной в Узбекистане фирмой Sardoba Business Solutions.

Главная цель форума — ознакомить предпринимателей из китайского города Тяньцзиня с условиями, созданными в Узбекистане для иностранных предпринимателей, установление связей с предпринимателями из Узбекистана и практическая помощь в партнерстве, предоставление интересующей их информации и привлечение к участию в экономическом развитии Республики Узбекистан.

На проведенном бизнес-форуме узбекские и китайские предприниматели обсудили вопросы в более чем 10 сферах, таких как металлургия, биотехнология, фармацевтика, производство стекла, производство электроприборов, торговля, организация выставок, легкая промышленность, тяжелая промышленность, переработка овощей и фруктов.

Гости форума посетили несколько успешно функционирующих компаний и организаций в Ташкенте и ознакомились с их деятельностью. Они также побывали в активно развивающейся узбекско-китайской промышленной зоне «Пэнг Шэнг» в Сырдарье, где заинтересовались предоставляемыми со стороны государства льготами.

Китайские предприниматели, ознакомившись с льготами для иностранных предпринимателей в Узбекистане, проявили интерес к экономике республики. По итогам форума подписан ряд партнерских проектов. «Надеемся, что в скором времени это отразится на развитии экономики нашей Родины», — отметил один из организаторов бизнес-форума.

На Форуме приняли участие несколько руководителей крупных компаний Китая во главе с председателем торговой палаты Тяньцзин Ген Хуи и крупные компании-производители Узбекистана во главе с координатором узбекско-китайских отношений по вопросам сельского и водного хозяйства, карантину растений, ветеринарии и фитосанитарии Дильшодом Муллабаевым.

В начале июля 2017 года в Узбекистан с государственным визитом приезжали председатель главного управления карантинной инспекции и контроля качества КНР Чжи Шупин и министр сельского хозяйства КНР Хань Чанфу. Их принял заместитель премьер-министра Узбекистана, министр сельского хозяйства Зоир Мирзаев. В ходе визита во главе Зоира Мирзаева впервые был подписан проект протокол об экспорте фруктов в КНР.

Компания BIG (Brand Investment Group), производящая качественную сельскохозяйственную продукцию, подписала контракты с рядом партнеров.

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