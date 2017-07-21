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Фото: УзА

Президент посетил СЭЗ «Ангрен»

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом по производству конвейерных лент и шин для сельхозтехники и автомобилей в свободной экономической зоне «Ангрен».

Сегодня, 14:51   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 июля посетил Ангрен, сообщило УзА. Глава государства ознакомился с реализацией проекта по производству конвейерных лент и шин для сельскохозяйственной техники и автомобилей в свободной экономической зоне «Ангрен».

В год здесь предусмотрен выпуск 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты, 200 тысяч шин для сельхозтехники и 3 миллионов автомобильных шин. Производство этих товаров в Узбекистане позволит заместить их импорт и получать доход от экспорта.

С введением завода в строй будут обеспечены работой около 1200 человек. До настоящего времени 68 специалистов повысили квалификацию в Китае.

Президент дал поручения по подготовке специалистов узкого профиля для этого предприятия, использованию местного сырья. Он также отметил необходимость расширения сотрудничества с китайской компанией «Поли текноложи», поиска новых возможностей, разработки совместно с компанией «Узкимёсаноат» стратегии по расширению производства и углублению переработки, рассчитанной на 10 лет.

Сейчас на заводе продолжаются строительно-монтажные работы. Ожидается, что предприятие начнет производство шин 1 сентября.

Здесь же была представлена информация о производстве строительных материалов, автомобилестроительной, электротехнической и нефтехимической продукции в СЭЗ «Ангрен», эффективному использованию пустующих зданий в Ташкентской области.

Шавкат Мирзиёев обратил внимание на экономическую эффективность проектов, поинтересовался источниками сырья и рынками сбыта. Он отметил важность содействия в организации деятельности предприятий, повышения конкурентоспособности продукции через снижение энергозатрат и обеспечения людей работой.

Президент в ходе посещения СЭЗ побеседовал с иностранными инвесторами.

Текст: «Газета.uz»      3 438
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