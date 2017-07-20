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Министерство внешней торговли / «Узтрейд».

Фото: uzte.uz

«Узтрейд» открывает торговый дом в Мазари-Шарифе

Компания «Узтрейд» открывает узбекско-афганский торговый дом в Мазари-Шарифе.

Сегодня, 17:49   Экономика  

Компания «Узтрейд» открывает узбекско-афганский торговый дом в Мазари-Шарифе. Организационные вопросы обсуждались 20 июля на встрече делегаций Узбекистана и Афганистана в Ташкенте.

Как сообщили «Газете.uz» в «Узтрейде», торговый дом необходим для увеличения объемов экспорта Узбекистана и укрепления позиций на рынке южного соседа.

В торговом доме создается постоянно действующий шоурум, где будут представлены товары узбекских производителей. В их числе — кондитерские изделия, паста, джемы из натуральных фруктов, концентрированные соки, вода, напитки, мясная и консервная продукция, бытовая химия, строительные материалы, бытовая техника, ковры и другая продукция.

Текст: «Газета.uz»      2 162
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