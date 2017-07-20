Аналоговое телевещание будет прекращено до конца 2018 года

Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 17 июля утвержден график прекращения наземного аналогового телевещания в стране. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве.

В соответствии с графиком (см. ниже), прекращение наземного аналогового телевещания должно начаться с января и завершиться до конца следующего года.

В рамках проекта по развитию сети наземного цифрового вещания, реализуемого с привлечением кредита Японского банка международного сотрудничества и японских банков, до конца 2017 года должно быть обеспечено покрытие всех населенных пунктов Узбекистана цифровым телевещанием за счет запуска 90 комплексов мощных и 404 маломощных передатчиков цифрового телевещания.

Доступ удаленных и труднодоступных населенных пунктов к общедоступному социальному пакету государственных телерадиопрограмм будет обеспечен посредством аренды спутникового сегмента зарубежного оператора спутниковой связи.

Согласно постановлению Президента от 13 февраля, на предприятиях компании «Узэлтехсаноат» в 2017—2021 годах запланированы сборка и выпуск 5 миллионов цифровых телеприемников.

Коммерческим банкам страны рекомендовано с привлечением благотворительного фонда «Махалла» расширить предоставление льготных потребительских кредитов населению, в том числе малообеспеченным слоям населения и пенсионерам, для приобретения телевизоров, приставок и других устройств приема сигнала цифрового телевещания.

График прекращения наземного аналогового телевещания в 2018 году

(в скобках — удаленные и труднодоступные населенные пункты)