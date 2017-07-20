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Фото: «Газета.uz»

Аналоговое телевещание будет прекращено до конца 2018 года

Правительство утвердило график поэтапного прекращения наземного аналогового телевещания.

Сегодня, 10:09   Экономика  

Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 17 июля утвержден график прекращения наземного аналогового телевещания в стране. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве.

В соответствии с графиком (см. ниже), прекращение наземного аналогового телевещания должно начаться с января и завершиться до конца следующего года.

В рамках проекта по развитию сети наземного цифрового вещания, реализуемого с привлечением кредита Японского банка международного сотрудничества и японских банков, до конца 2017 года должно быть обеспечено покрытие всех населенных пунктов Узбекистана цифровым телевещанием за счет запуска 90 комплексов мощных и 404 маломощных передатчиков цифрового телевещания.

Доступ удаленных и труднодоступных населенных пунктов к общедоступному социальному пакету государственных телерадиопрограмм будет обеспечен посредством аренды спутникового сегмента зарубежного оператора спутниковой связи.

Согласно постановлению Президента от 13 февраля, на предприятиях компании «Узэлтехсаноат» в 2017—2021 годах запланированы сборка и выпуск 5 миллионов цифровых телеприемников.

Коммерческим банкам страны рекомендовано с привлечением благотворительного фонда «Махалла» расширить предоставление льготных потребительских кредитов населению, в том числе малообеспеченным слоям населения и пенсионерам, для приобретения телевизоров, приставок и других устройств приема сигнала цифрового телевещания.

График прекращения наземного аналогового телевещания в 2018 году
(в скобках — удаленные и труднодоступные населенные пункты)

  1. Андижанская область — 15 января (июль);
  2. Наманганская область — 15 января (июль);
  3. Ташкентская область — 15 января (июль);
  4. Ферганская область — 15 января (июль);
  5. Сырдарьинская область — 15 апреля;
  6. Джизакская область — 15 мая (август);
  7. Самаркандская область — 1 июня (август);
  8. Бухарская область — 15 июня (сентябрь);
  9. Навоийская область — 15 июня (сентябрь);
  10. Хорезмская область — 1 июля (октябрь);
  11. Ташкент — 15 июля;
  12. Каракалпакстан — 10 сентября (ноябрь);
  13. Сурхандарьинская область — 5 ноября (октябрь);
  14. Кашкадарьинская область — 5 декабря (октябрь).
Текст: «Газета.uz»      3 540
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