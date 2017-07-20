Территории вдоль ж/д линии «Ташкент-Самарканд» будут благоустроены

3078 жилых домов вдоль участка железной дороги «Ташкент-Самарканд» будут реконструированы и капитально отремонтированы.

Архитектурный облик населенных пунктов вдоль участка скоростной железной дороги «Ташкент-Самарканд» улучшат до конца года. Об этом говорится в постановлении (PDF) Кабинета Министров Узбекистана от 13 июля.

Работы по благоустройству затронут территории вдоль участка в Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях.

Согласно документу, до 1 октября будут реконструированы и капитально отремонтированы 3078 жилых домов с заменой кровли, ремонтом фасадов и возведением ограждений. На эти цели выделяется 33,7 млрд сумов.

Кроме того, вдоль участка скоростной железной дороги «Ташкент-Самарканд» будут построены доступные жилые дома по типовым проектам — всего 629. Их расчетная стоимость составляет 79,1 млрд сумов.

К новым домам будет проведено 18,9 км сетей газоснабжения, 22 км — электроснабжения, 18,9 — водоснабжения. Запланировано строительство 21,7 км автомобильных дорог. На эти цели будет затрачено почти 30 млрд сумов.

Государственному комитету по автомобильным дорогам предписано до 1 октября выполнить ремонт мостов и путепроводов, а также замену изношенных дорожных знаков в непосредственной близости от участка железной дороги «Ташкент-Самарканд».