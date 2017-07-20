Футбол: Молодежная сборная Узбекистана квалифицировалась на ЧА-2018 (+видео)

Игроки молодежной сборной Узбекистана по футболу превзошли соперников из ОАЭ и вышли на чемпионат Азии-2018.

Сборная Узбекистана по футболу квалифицировалась на чемпионат Азии-2018 среди молодежных команд до 23 лет, который пройдет 9−27 января в Китае, сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации футбола.

Национальная команда во вторник в Эль-Айне в рамках третьего тура отборочного этапа одержала победу над ОАЭ со счетом 2:0 и заняла первое место в группе D с 6 очками.

Соперники действовали практически на равных с небольшим преимуществом ОАЭ, однако первыми счет открыли «белые волки». На 67-й минуте встречи защитник Исломжон Кобилов успешно сыграл на втором этаже после навеса с углового. За минуту до конца основного времени узбекистанцы показали отличное командное взаимодействие и забили второй гол, автором которого стал Жавохир Сидиков.

Таким образом, Узбекистан вошел в число 16 команд, которые примут участие в первенстве Азии в 2018 году.

«Несмотря на жаркую погоду, мои игроки проявили характер. Я думаю, что сегодня мы выиграли благодаря тактике и хорошей стратегии. Игра проходила между двумя очень похожими командами, но наиболее важной была наша тактика, стратегия, защита также играла очень хорошо. Мы заслужили победу в этой группе. Мы очень рады победе, ведь мы вышли в плей-офф турнира. Теперь мы отмечаем эту победу со всеми нашими фанатами из Узбекистана», — сказал главный тренер молодежной сборной Равшан Хайдаров.



