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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

В Ташкенте построят жилой комплекс «Янги олмазор»

Новый жилой комплекс появится на месте бывшего Ташкентского фарфорового завода в Алмазарском районе столицы.

Сегодня, 11:48   Общество  

Постановлением Кабинета Министров от 7 июля утверждены меры по развитию строительства быстровозводимого и доступного жилья в Ташкенте, сообщила Norma.uz.

В 2017—2018 годах на территории бывшего завода «Тошкент чинни заводи» (Ташкентский фарфоровый завод) в Алмазарском районе столицы будет построен жилой комплекс «Янги олмазор».

Он включит в себя шесть девятиэтажных многоквартирных домов и один девятиэтажный экспериментальный многоквартирный дом с использованием строительных конструкций и изделий с внедрением современных энергоэффективных технологий немецкой компании Vollert.

Квартиры будут предоставляться преимущественно молодым семьям, жителям ветхих жилых домов, а также другим категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Жилой комплекс строится за счет первоначальных взносов физических лиц (25% от стоимости квартир), средств Государственного бюджета и других источников с направлением их на увеличение уставного капитала АКИБ «Ипотека-банк» (75%).

Внешние и внутриквартальные инженерные сети, дороги, тротуары, надворные постройки, детские площадки, включая благоустройство и озеленение территории застройки, финансируются из средств местного бюджета Ташкента.

Текст: «Газета.uz»      3 699
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