В Ташкенте построят жилой комплекс «Янги олмазор»

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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Постановлением Кабинета Министров от 7 июля утверждены меры по развитию строительства быстровозводимого и доступного жилья в Ташкенте, сообщила Norma.uz.
В 2017—2018 годах на территории бывшего завода «Тошкент чинни заводи» (Ташкентский фарфоровый завод) в Алмазарском районе столицы будет построен жилой комплекс «Янги олмазор».
Он включит в себя шесть девятиэтажных многоквартирных домов и один девятиэтажный экспериментальный многоквартирный дом с использованием строительных конструкций и изделий с внедрением современных энергоэффективных технологий немецкой компании Vollert.
Квартиры будут предоставляться преимущественно молодым семьям, жителям ветхих жилых домов, а также другим категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Жилой комплекс строится за счет первоначальных взносов физических лиц (25% от стоимости квартир), средств Государственного бюджета и других источников с направлением их на увеличение уставного капитала АКИБ «Ипотека-банк» (75%).
Внешние и внутриквартальные инженерные сети, дороги, тротуары, надворные постройки, детские площадки, включая благоустройство и озеленение территории застройки, финансируются из средств местного бюджета Ташкента.
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