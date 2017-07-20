В Ташкенте построят жилой комплекс «Янги олмазор»

Новый жилой комплекс появится на месте бывшего Ташкентского фарфорового завода в Алмазарском районе столицы.

Постановлением Кабинета Министров от 7 июля утверждены меры по развитию строительства быстровозводимого и доступного жилья в Ташкенте, сообщила Norma.uz.

В 2017—2018 годах на территории бывшего завода «Тошкент чинни заводи» (Ташкентский фарфоровый завод) в Алмазарском районе столицы будет построен жилой комплекс «Янги олмазор».

Он включит в себя шесть девятиэтажных многоквартирных домов и один девятиэтажный экспериментальный многоквартирный дом с использованием строительных конструкций и изделий с внедрением современных энергоэффективных технологий немецкой компании Vollert.

Квартиры будут предоставляться преимущественно молодым семьям, жителям ветхих жилых домов, а также другим категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Жилой комплекс строится за счет первоначальных взносов физических лиц (25% от стоимости квартир), средств Государственного бюджета и других источников с направлением их на увеличение уставного капитала АКИБ «Ипотека-банк» (75%).

Внешние и внутриквартальные инженерные сети, дороги, тротуары, надворные постройки, детские площадки, включая благоустройство и озеленение территории застройки, финансируются из средств местного бюджета Ташкента.